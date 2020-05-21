في “تويتر” العراق: “داعش” و “ماعش” صناعة إيرانية

2020/05/21 | 22:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن منصات #التواصل_الاجتماعي باتَت مرجعاً لصناعة الأحداث التي تؤدي بدورها إلى تداولها ونقلها في وسائل الإعلام حتى أكثر من أخبار مهمة كثيرة، لأهمية ما تورده المنصات.حدث اليوم الأبرز لغاية اللحظة، جاء في منصة…

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