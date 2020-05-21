بالوثيقة.. ٨ نواب من البصرة يخولون رئيس الوزراء اختيار شخصية من البصرة لإدارة وزارة النفط

2020/05/21 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت وثيقة موقعة من ثمان نواب عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، تخويل رئيس مجلس الوزراء اختيار شخصية كفوءة ونزيهة والعاملين في القطاع النفطي ليكون وزيرا للنفط وحددت الوثيقة حق رئيس الوزراء في اختيار تشكيلته الحكومية بعيدا عن الضغوطات.

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