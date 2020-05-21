السيد الحوثي: المشكلة مع اسرائيل لا تقتصر على الاحتلال الجغرافي لفلسطين

2020/05/21 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي ان قضية القدس لم تحض بالاهتمام بمستوى الخطر عليها بدايتها إلى اليوم، فلا يوجد هناك توجه واضح عند أغلب أنظمة وشعوب المنطقة بحجمها.واكد السيد الحوثي خلال كلمة له مساء الخميس بمناسبة يوم القدس العالمي ان يوم القدس جاء لتذكير الأمة بمستوى المسؤولية […]

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