حكم إسباني سابق: 90% من الحكام يشجعون ريال مدريد و10% برشلونة

2020/05/21 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تصريحا ناريا عن الحكم الإسباني الدولي السابق إدواردو إيتورالدي غونزاليس البالغ 53 عاما، حول الحكام الذين يديرون المسابقات المحلية.وحسب الصحيفة فإن غونزاليس الذي أدار 291 مباراة خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم، قال خلال حواره مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “معظم الحكام يشجعون ريال مدريد بنسبة 90% […]

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