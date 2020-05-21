أربيل تقدم العون لـ70 ألف عائلة فقيرة

2020/05/21 | 22:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قائمقام قضاء أربيل هيمن قادر يوم الخميس تقديم العون إلى 70 ألف فقيرة تضررت جراء قيود فيروس كورونا.

وقال قادر في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن 70 ألف عائلة مشمولة بالسلات الغذائية التي خصصتها الحكومة لتوزيعها على العائلات المتعففة.

وكانت حكومة الاقليم قد أعلنت سابقاً تلفي المنح المالية من المتبرعين لمساعدة العائلات الفقيرة والمتضررة من جراء حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأشار قادر إلى "بدء عملية توزيع السلات الغذائية على العائلات المحتاجة في اربيل في اطار برنامج حكومة اقليم كردستان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في الاقليم".

واوضح ان لجنة حكومية مختصة تشرف على الحملة لتوزيع السلات الغذائية على الفقراء.

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