2020/05/21 | 22:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في مجمع سكني بأربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود لرجل مسن (85 عاماً) واثنين من أولاده (16 و12 عاماً) وفتاة (19 عاماً) وطفلة (13 عاماً).

وأضافت أن المصابين الجدد تلقوا العدوى من مصابين سابقين، وجميعهم من سكنة مجمع شاويس في أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 إصابات جديدة بكورونا في مجمع سكني بأربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 إصابات جديدة بكورونا في مجمع سكني بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).