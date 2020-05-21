الامم المتحدة تطلق حملة لمكافحة المعلومات المضللة حول فيروس كورونا

2020/05/21 | 22:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اطلقت الأمم المتحدة اليوم مبادرة " Verified " لمكافحة تنامي آفة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19 من خلال زيادة حجم ومدى إنتشار المعلومات الموثوقة والدقيقة.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أعلن عن المبادرة: لا يمكننا ترك فضاءاتنا الإفتراضية لأولئك الذين يتاجرون بالأكاذيب والخوف والكراهية.واضاف ان : المعلومات الخاطئة تنتشر عبر الإنترنت وعبر تطبيقات المراسلة ومن شخص لآخر" وأن صانعيها يستخدمون أساليب محنكة للإنتاج والتوزيع.واكد غوتيريش : يحتاج العلماء والمؤسسات مثل الأمم المتحدة لمواجهتها إلى الوصول إلى الناس بمعلومات دقيقة يمكنهم الوثوق بها ".وستوفر مبادرة "Verified" بقيادة إدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، معلومات حول ثلاثة مواضيع: العلم - لإنقاذ الأرواح؛ والتضامن - لتعزيز التعاون المحلي والعالمي؛ والحلول - للدعوة لدعم المتضررين.كما ستعزز المبادرة حزم لإنعاش التي تعالج أزمة المناخ والأسباب العميقة للفقر وعدم المساواة والجوع.وتدعو المبادرة الأشخاص حول العالم للتسجيل ليصبحوا "متطوعين للمعلومات" لمشاركة المحتوى الموثوق به من أجل حماية أمن وتواصل مجتمعاتهم.هؤلاء المتطوعون اين يسمون "طلائع المستجيبين الرقميين"، سيتلقون موجزًا يوميًا بالمحتوى الذي تم التحقق منه وإعداده بشكل يسهل مشاركته على المنصات الاجتماعية من خلال رسائل بسيطة ومقنعة تدحض المعلومات المضللة بشكل مباشر أو تملأ الفراغ الحاصل في مجال المعلومات.وستتشارك إدارة الاتصالات العالمية مع وكالات الأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة والمؤثرين والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام بتوزيع محتوى موثوق ودقيق كما ستعمل مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لاستئصال الكراهية والتأكيدات الضارة بشأن كوفيد-19.

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