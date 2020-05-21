أكثر من 5 ملايين إصابة بكوفيد-19 والصين مستعدة لإعلان “الانتصار”

2020/05/21 | 22:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,– (أ ف ب) – تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5 ملايين في العالم، أغلبهم في أوروبا التي تواصل رفع الحجر رغم وجود خشية من حصول طفرة وبائية، ويأتي ذلك في حين تستعد الصين لإعلان “الانتصار” على الوباء.تضاعف عدد الإصابات المسجلة خلال شهر ليصل إلى 5,01 مليون على الأقل، بينها 328220 وفاة، وفق […]

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