2020/05/21 | 22:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – تدور حرب كلامية منذ أيام بين مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط تقارير عن قرصنة مواقع الكترونية وهجمات معلوماتية على منشآت حيوية، ما يوسع الصراع بين الجانبين الى الفضاء الافتراضي.ويتزامن الفصل الجديد في الحرب الإلكترونية بين البلدين مع الذكرى السنوية العشرين لانسحاب الجيش الإسرائيلي من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب بين خامنئي ونتانياهو عبر تويتر واتهامات بالقرصنة المتبادلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب بين خامنئي ونتانياهو عبر تويتر واتهامات بالقرصنة المتبادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).