2020/05/21 | 22:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – يُجمع شي جينبينغ وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل ومنظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يكون أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “منفعةً عالمية عامة”، لكن في واشنطن، لدى دونالد ترامب أولوية واحدة وهي تلقيح مواطنيه قبل كل شيء.وأعلنت الولايات المتحدة الخميس تمويلا قياسيا بقيمة 1,2 مليار دولار للمختبر البريطاني “أسترازينيكا” الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم يريد تجنّب “حرب لقاحات”… وترامب يختار اللعب المنفرد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم يريد تجنّب “حرب لقاحات”… وترامب يختار اللعب المنفرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).