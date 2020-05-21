بقرار قضائي… منع “رامي مخلوف” من مغادرة سوريا

2020/05/21 | 22:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة القضاء الإداري في سوريا منع رجل الأعمال السوري “#رامي_مخلوف” من مغادرة البلاد بصفة مؤقتة، وذلك بموجب دعوى بحقه من قبل وزارة الإتصالات والتقانة.وقالت المحكمة في بيان نشرته صفحة وزارة العدل الرسميّة على…

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