القدس محور وحدة الشعوب الحرة والشريفة

2020/05/21 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز من على منبر موحد للقدس، اطلق قادة محور المقاومة ورجالاته رسالة إلى العدو والصديق أكدوا فيها على المستقبل المشرق بتحرير فلسطين وعاصمتها القدس وبالانتصار الحتمي على الكيان الصهيوني.الرسائل التي اطلقها قادة محور المقاومة وحدت الرؤية المستقبلية للمحور ككل في حربه المقبلة مع الكيان الاسرائيلي، ووضعت استراتيجيات المواجهة مع هذا العدو الصهيوني، وبلورت […]

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