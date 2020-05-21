“المعلومة” تكشف حقيقة وفاة “شيخ المعلقين”

2020/05/21 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشفت عائلة “شيخ المعلقين” مؤيد البدري، حقيقة وفاة المعلق الشهير بعد انتشار أنباء وفاته.وذكرت عائلة المعلق في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المعلق مؤيد البدري حي يرزق وهو بصحة جيدة الان ولا صحة للانباء التي تحدثت عن وفاته”.واضافت العائلة في مكالمة هاتفية، ان “البدري يعاني من مرض القلب، الا انه يتمتع بصحة […]

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