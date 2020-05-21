الجمعية العراقية الرياضية العلمية تواصل الملتقيات العلمية عبر منصات التواصل

2020/05/21 | 23:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال رئيس الجمعية العراقية الرياضية العلمية الدكتور سلمان الجنابي، اليوم الخميس، على الرغم من جائحة كورونا الا ان الجمعية العراقية الرياضية العلمية لازالت تواصل نشاطها العملي الرياضية وذلك من خلال إقامة محاضرات إلكترونية وورش وملتقيات علمية وبمشاركة اغلب جامعات العراق وبعض الجامعات العربية .واكد الجنابي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه […]

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