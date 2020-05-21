زوجة شيخ المعلقين مؤيد البدري تنفي وفاة زوجها

2020/05/21 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

نفت زوجة شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري، الخميس، (21 مايس 2020)، وفاة زوجها، مؤكدة انه مازال على قيد الحياة ويقيم في العاصمة الانكليزية لندن.

وقالت البدري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ماتم نشره في الاعلام عن وفاة زوجي هو خبر غير صحيح ويقيم حاليا في لندن ويعاني من مرض جعله جليس الفراش".

وعمل البدري في أواخر التسعينات بالعاصمة القطرية بعد ان غادر بغداد تاركا ورائه ارثاً كبيرا في التعليق الرياضي، ليعمل مديراً للنادي العربي في الدوحة.

وبعد ان وصل الى مراحل صعبة في مرضه نقله نجله زيدون للعيش معه في لندن حيث يقيم الاخير هناك.

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