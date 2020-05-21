زوكربيرغ :فيسبوك ستتحول إلى العمل عن بعد بشكل دائم

2020/05/21 | 23:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، أن مؤسسته ستتحول للعمل عن بعد بشكل دائم بعد تخفيف عمليات الإغلاق الحالية بسبب وباء كورونا المستجد.وأضاف مارك زوكربيرغ في حديث للموظفين بث على الهواء يوم الخميس، أن أكبر شبكة اجتماعية في العالم، ستبدأ “بفتح باب التوظيف عن بعد”.وتوقع أن يعمل حوالي نصف قوتها العاملة عن بعد على مدى السنوات الـ15 القادمة.

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