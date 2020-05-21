صحة الرصافة تكشف تفاصيل التوزيع الجغرافي للإصابات الـ68 لهذا اليوم

2020/05/21 | 23:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، عن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى 954 اصابة .وقال الساعدي في بيان تلقته وكالة اين، ان “صحة الرصافة سجلت 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 38 اصابة بمدينة الصدر ضمن المحلات 536، 518، 521، 523، 549، 556، 552، 556، 564، 573، 520، 516، 528، وجميلة وقطاعات 17 و79 “.واضاف ان “من بين الاصابات الاخرى المسجلة 3 اصابات بمنطقة الكرادة ضمن محلتي 929 و904، واربع اصابات بمنطقة البلديات في المنطقة الزراعية وشارع المصرف وقرب دائرة الكهرباء، فيما تم تسجيل 9 اصابات ضمن منطقة الشعب في المحلات 331 و333 وقرب النادي العربي وحي اور”.واوضح الساعدي ان “من بين الاصابات اصابتين في الكفاح و الصدرية واصابتين في باب المعظم”، لافتا الى انه “تم تسجيل 9 اصابات متفرقة بواقع اصابة في كل من المعامل محلة 779 والحسينية محلة 224 وبغداد الجديدة محلة 709 والبنوك محلة 315 وام الكبر والغزلان قرب معمل الغاز ووحي الغدير محلة 709 ووحي التراث والزعفرانية منطقة سعيدة محلة 951 والحبيبية قرب مركز الشرطة”.وافاد الساعدي ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 954 توفي منهم 38 للاسف فيما اكتسب الشفاء 409 ومتبقي قيد العلاج 507 يتلقون العلاج ضمن البروتوكولات العلاجية في مستشفيات الحجر الصحي”.و اكد ان “صحة الرصافة انطلقت بأكبر حملة رصد وبائي للتحري عن اصابات فيروس كورونا وبرعاية وزير الصحة وبمشاركة اكثر من 150 فرقة صحية من مختلف القطاعات الصحية في جانب الرصافة لرصد الاصابات قبل انتشارها”.

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