وزير التخطيط الأسبق لـ”العهد”: إدارة الحلبوسي في البرلمان لم تنتج شيئا والجبوري كان ناجحا في الإدارة

2020/05/21 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رأى وزير التخطيط الأسبق، سلمان الجميلي، اليوم الخميس، أن إدارة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي للبرلمان لم تنتج شيئا لكنه سياسيا نجح نجاحا باهرا.وقال الجميلي خلال حديثه لبرنامج تلفزيوني بثته شاشة “العهد”، إن “إسامة النجيفي كان الاكثر قدرا في تمثيل رئاسة مجلس النواب العراقي “، لافتا إلى أن “النجيفي لا يفكر […]

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