رحلة حول العالم: الجزائر - الظروف التي مهدت للعشرية السوداء - كلكامش نبيل

2020/05/21 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل في رحلة استكشاف تاريخ العالم، كانت الجزائر الوجهة الجديدة مع فيلم وثائقي بعنوان "الجزائر: بقوة الإسلام" تقديم إميلي بوكانان وانتاج البي بي سي عام 1991.



يبدأ الفيلم بمشاهد الفوضى التي سبقت الانتخابات الديمقراطية الأولى في البلاد عام 1991 ويتحدث عن التصاعد المخيف في أعداد الإسلاميين في البلاد وكيف تغيرت البلاد التي كان في إمكانها المرور بسهولة كبلد أوروبي جنوبي بسبب الانفتاح وطبيعة الثقافة في البلاد ......





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