2020/05/21 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح ينبغي للعلاقة بين المثقف والسياسي " السلطة أيا كانت " ان لا تكون علاقة ود ولا علاقة تبعية من جهة القول لصالح الفعل فالمثقف قائل ناقل عن فعل العامة اللا مدرك ليكون مؤسسا لفعل النخبة المدرك وبالتالي فان دوره الحقيقي هو دور الناظم الناقد لفعل النخبة المدرك كتعبير عن احتياجات العامة المدركة لاحتياجاتها والغائبة عن ادوات الفعل والفعل الخاص بها بمعنى ان لا وجود لمثقف هلامي يدور في حلقة من تيه الاوهام وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجز المثقف ... سطوة السياسي - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عجز المثقف ... سطوة السياسي - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).