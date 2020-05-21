2020/05/21 | 23:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحذرت خلية الأزمة النيابية، من انهيار النظام الصحي في العراق خلال الأيام المقبلة، إثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

قال مقرر الخلية، جواد الموسوي، ببيان صدر في 21 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "النظام الصحي في العراق سيشهد انهيارًا خلال الأيام الـ10 المقبلة في حال لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات صارمة لمواجهة جائحة كورونا".

أضاف أن "الحجر المناطقي أكذوبة لن تحقق نتائج على أرض الواقع، وهذا ما رصدناه خلال جولاتنا الميدانية في العاصمة بغداد".

وطالب الموسوي "المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية في ظل ازدياد أعداد المصابين؛ ما ينذر بخطر كبير قد ينهار بسببه النظام الصحي بأكمله وتخرج الأمور عن السيطرة خاصة في بغداد".

اقرأ/ي أيضًا:

موقف وبائي مقلق في العراق..



الكاظمي يستمع إلى تقرير من وزير الصحة

الصحة تعلن نصب سيطرات طبية مع الأمن لإجراء فحوصات كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية: النظام الصحي قد ينهار خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية: النظام الصحي قد ينهار خلال الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).