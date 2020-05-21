مستشار رئيس الوزراء: هناك مشكلة كبيرة في تأمين رواتب حزيران

2020/05/21 | 23:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، وجود لجنة عليا مختصة لإعادة الهندسة المالية العامة في العراق، كاشفًا عن اقتراض الحكومة من المصارف الثلاث لتأمين رواتب شهر أيار/مايو.

مظهر محمد صالح: وجود مشكلة كبيرة في كيفية تأمين رواتب شهر حزيران، لا سيما وأن ايرادات النفط لشهر أيار ضعيفة جدًا

قال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "حصيلة الإيرادات لشهر أيار/مايو الجاري أقل من 2 ترليون دينار في حين الحاجة إلى أكثر من خمسة ترليونات دينار فقط لتأمين الرواتب عدا مصروفات الدولة الأخرى"، مبينًا أن "الإيرادات غير النفطية قليلة جدًا حيث تبلغ حوالي 100 مليار دينار شهريًا".

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أضاف أن "الحكومة أمّنت رواتب الشهر الجاري من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية الثلاثة"، مشيرًا إلى "وجود آلية معينة لتأمين الرواتب فقط".

وأكد صالح "وجود مشكلة كبيرة في كيفية تأمين رواتب شهر حزيران/يونيو، لا سيما وأن ايرادات النفط لشهر أيار/مايو ضعيفة جدًا، لافتًا إلى أن "فريق العمل الذي تشكل المالية يعمل على تأمين رواتب شهر حزيران/يونيو".

وأعلن صالح عن "وجود إصلاح مالي يتضمن إعادة النظر بالرواتب العالية وبنفس الوقت حماية صغار الموظفين الذي يتقاضون رواتب قليلة مع إمكانية رفعها، مع أخذ بنظر الاعتبار أن رواتب الشهر السادس ستصرف وفق الإصلاح المالي مضافًا إلى الإيرادات، موضحًا أن "الحكومة تستخدم بالوقت الحاضر موازنة تمويل شهري وليس التخصيص".

وكشف صالح عن لجنة عليا "للإصلاح المالي والاقتصادي تعمل على إعادة الهندسة المالية العامة في العراق بشكل صحيح ووضعها بضوابط ومعايير جديدة".

المستشار المالي لرئيس الوزراء: المعينون الجدد تغطى ورواتبهم إذا كانت اؤمرهم الإدارية قانونية

وبشأن قانون الموازنة لفت صالح إلى "إمكانية إصدار القانون بعد شهر تموز/يوليو المقبل لتغطي سنة كاملة مع الاستعداد لموازنة العام المقبل، مبينًا أن "المعينين الجدد تغطى ورواتبهم إذا كانت اؤمرهم الإدارية قانونية".

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