رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول بمناسبة حلول عيد الفطر

2020/05/21 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، التهاني مع عدد من قادة الدول بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

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