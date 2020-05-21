2020/05/21 | 23:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، وصول 193 مواطناً عراقياً قادمين من فرانكفورت مروراً بمطار أربيل ومن ثم إلى مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للوزارة ان : الوصول كان على متن احدى الطائرات التابعة لأسطول الناقل الوطني ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقيين العالقين في المانيا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برحلة استثنائية .. وصول 319 عراقي قادمين من المانيا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برحلة استثنائية .. وصول 319 عراقي قادمين من المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).