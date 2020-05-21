الاستخبارات العسكرية تستولي على كدس للاعتدة والأسلحة في القائم

2020/05/21 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم الخميس، الاستيلاء على كدس للاعتدة والأسلحة في القائم غربي الانبار.وافاد بيان للمديرية تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من الوصول إلى مخبأ للاعتدة والأسلحة في منطقة عجيجة بناحية الرمانة قضاء القائم بالانبار وضبطت بداخله ٣٠ قنبرة هاون عيار […]

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