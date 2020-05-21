حكم إسباني سابق: 90% من حكام الليغا يشجعون ريال مدريد

2020/05/21 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف حكم سابق في الدوري الإسباني لكرة القدم، أن معظم الحكام الحاليين لليغا، هم في الأصل من مشجعي ريال مدريد.وفي تصريحات “صادمة” لإذاعة كادينا سير، أشار الحكم المعتزل إدواردو إيتورالدي غونزاليس، إلى أن 90 بالمئة من حكام الدوري الإسباني، هم مشجعون لريال مدريد.وسبق لغونزاليز أن قال لوسائل الإعلام الإسبانية: “حكام كرة […]

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