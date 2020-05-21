2020/05/21 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف النائب الكوردي في البرلمان العراقي شاخوان عبد الله يوم الخميس عن رفعه دعوى قضائية ضد ضابط رفيع في الشرطة الاتحادية بتهمة الطعن بشرف نساء كورديات من الديانة الكاكائية.

وقال عبد الله في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "قيام آمر لواء ٢٠ للشرطة الاتحادية في كركوك بالهجوم على النساء الكورد الكاكائية، أمر لايمكن السكوت عنه".

وأوضح أن "عبد الكريم الشمري اتهم نساء الكاكائية بقيامهن........



مع الدواعش، لا يمس كرامة الكورد فقط وإنما يمس كرامة جميع العراقيين وأنه لعمل لايختلف عما قام به داعش بسبي النساء الايزيديات".

وتابع عبد الله بالقول، "في الوقت الذي ندين فيه التصرفات العدوانية لأمر لواء ٢٠ في قاطع قضاء داقوق، قمنا في الوقت نفسه باتخاذ الاجراءات القانونية وتسجيل شكوى بحقه وطالبنا وزير الداخلية عثمان الغانمي باتخاذ الاجراءات العسكرية بحقە فوراً".

وأشار إلى أن "وجود هكذا ضباط وأصحاب المراتب في المنطقة خطورتهم لا تقل عن خطورة المجاميع الإرهابية في داقوق وكركوك بشكل عام والكاكائية بشكل خاص".

وأردف عبد الله بالقول، "وكذلك لكثرة الخروقات الأمنية في داقوق، نطالب باستبدال قطاعات الشرطة الاتحادية بقوات أخرى وطنية تدرك جيداً التركيبة السكانية والاجتماعية لكركوك وخطورة مسها".

وطالب عبد الله، وزارتي الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بفتح تحقيق مشترك بالحادثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. مقاضاة ضابط عراقي رفيع بتهمة الطعن بشرف نساء كورديات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. مقاضاة ضابط عراقي رفيع بتهمة الطعن بشرف نساء كورديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).