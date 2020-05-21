بريطانيا تطلق ملايين الفحوص لرصد أجسام “كورونا” المضادة

2020/05/21 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تعتزم هيئة الصحة العامة في بريطانيا، بدء اختبارات الأجسام المضادة بشكل مجاني لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأسبوع المقبل، لأجل الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض مرض “كوفيد 19”.وبحسب موقع اعلام عربي “، فإن هذه الخطوة الصحية تأتي إثر التوصل إلى اتفاق بين هيئة الصحة العامة والحكومة […]

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