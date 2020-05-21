النفط: غداً سيتم ضخ كميات جديدة من البنزين للمحطات

2020/05/21 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، ضخ كميات جديدة من مادة البنزين عالي الأوكتين إلى محطاتها غدا الجمعة، مطمئنة المواطنين بعدم وجود شح في المنتوج.

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