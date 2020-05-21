2020/05/21 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة.. كورونا سيبقى لسنوات في العراق و (خطة حربية) لمواجهة الفيروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة.. كورونا سيبقى لسنوات في العراق و (خطة حربية) لمواجهة الفيروس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة.. كورونا سيبقى لسنوات في العراق و (خطة حربية) لمواجهة الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).