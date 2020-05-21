تصعيد خطير وتطور جديد .. رئيس الوزراء الاردني يصدر اعلانا بشان الكيان الصهيوني

2020/05/21 | 23:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن المملكة لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، "وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل في حال ضمها اراضي فلسطينية ....

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