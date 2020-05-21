2020/05/21 | 23:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال المحلل السياسي حيدر الموسوي، اليوم الخميس، رغم جائحة كورونا الا ان فصائل المقاومة في لبنان وسوريا والعراق احيت يوم القدس العالمي واكد الموسوي في حديث متلفز لقناة “العهد” ان الأنظمة العربية لم تدعم المقاومة حول العالم بل قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني” وبين ، ” ما تسمى بصفقة القرن المدعوة من اميركا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي لـ”العهد” الكيان الصهيوني لم يستطع حتى الان من تحجيم قوة المقاومة الإسلامي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي لـ”العهد” الكيان الصهيوني لم يستطع حتى الان من تحجيم قوة المقاومة الإسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).