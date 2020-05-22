لتخفيف العبء الإقتصادي، منظمة إغاثة نينوى الإنسانية بدعم وتمويل من USAID توزع سلّات غذائية لعوائل برطلة وكرمليس وقره قوش

2020/05/22 | 00:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “خلّيك بالبيت واحنا ويّاك” وتضامنا مع أهالي ناحية برطلة وبلدة كرمليس ومركز قضاء الحمدانية تقوم منظمة اغاثة نينوى الإنسانية (H.N.R.O) بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوزيع سلات غذائية وتقديم التوعية الصحية لعوائل ناحية برطلة وكرمليس قره قوش إستجابة لتفشّي فايروس كورونا في العراق ضمن برنامج تعافي.

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