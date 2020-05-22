2020/05/22 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قيادة عمليات بغداد===============اقدم شخص مجهول الهوية على رمي عبوة محلية الصنع " بمبه" على مجموعة من الاشخاص كانوا يحتسون المشروبات الكحولية، في مدينة الصدر شرقي بغداد، دون اضرار.===============21 آيار 2020

بغداد اليوم- سامراء

نفت قيادة عمليات سامراء، الخميس (21 أيار 2020)، الصور المتداولة بشأن قيام تنظيم داعش بحفر نفق لاستهداف الامامين العسكرين.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا صورا مفب

بغداد اليوم - متابعة

توقع تقرير أميركي تنفيذ إصلاحات امنية مهمة في العراق تكرس سلطة الدولة في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيداً باختياراته للمناصب الأهم في جهاز الدولة الأمني.

وقال التقرير الذي أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وكتبه مايكل

بغداد اليوم-بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس (21 أيار 2020)، تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، كانت تخطط للقيام بعمليات في ’’ولاية الجنوب’’، لاستهداف المواطنين في شهر رمضان.

وذكر الجهاز في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد توضح بشأن انفجار عبوة بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد توضح بشأن انفجار عبوة بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).