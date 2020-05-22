وزير الكهرباء يكشف عن الية مقترحة لدفع رواتب موظفي الاجور والعقود

2020/05/22 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش، الخميس (21 آيار 2020)، عن مقترح يشأن موظفي الاجور والعقود في ...





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