بضعة أعوام ريما: الفصل السابع/ 2 - دلور ميقري

2020/05/22 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري منزل السيدة عايدة، كان على شيء من الفخامة وبغض الطرف عن قدمه وعدم ترميمه.



الدور الثاني من المنزل، أجّرته لطلبة أغراب يدرسون في ثانوية التجهيز.



وكان الدور الأرضيّ يكفيها وابنتها الوحيدة، بغرفه الثلاث مع صالون فسيح ذاخر بالتحف والأثاث الدمشقي الجميل.



كونها عاشت مذ صغرها مع زوج يكبرها عمراً، دأبت على الشعور بالحذر تجاه الشبان؛ ومنهم بالطبع أولئك الطلبة، الذين استأجروا لديها.



لكن قلبها انفتحَ لسائق ال ......





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