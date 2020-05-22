2020/05/22 | 00:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة احد الناشطين بالشطرة بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 00:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة احد الناشطين بالشطرة بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة احد الناشطين بالشطرة بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).