خاص لـ”العهد نيوز”.. حرق إطارات واطلاق نار.. متظاهرون يطالبون بتغيير مدراء الدوائر في ذي قار

2020/05/22 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مراسل “العهد نيوز” في ذي قار ، اليوم الجمعة، عن اندلاع تظاهرات مطالبة بتغيير مدراء الدوائر في محافظة ذي قار وقال مراسلنا الى ان “المتظاهرين قاموا بقطع الشارع العام بين الشطرة والناصرية وحرق الاطارات مطالبين بتغيير مدراء الدوائر”.واشار الى انه ” تم اطلاق النار عليهم بعد ذهابهم لمحاولة حرق بيت مدير […]

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