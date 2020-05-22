مالية كوردستان توضح حقيقة إرسال بغداد رواتب الموظفين

2020/05/22 | 00:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد المبلغ المخصص لتغطية رواتب موظفي الإقليم رغم موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرفه.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "على الرغم من موافقة رئيس الحكومة العراقية على ارسال 400 مليار دينار عراقي من رواتب موظفي اقليم كوردستان الذي كان مقررا ان يصل قبل حلول عيد الفطر، الا ان المبلغ لم يصل لاقليم كوردستان".

واستدرك البيان انه "بالرغم من الاوضاع الصعبة وانخفاض ايرادات الاقليم بنسبة كبيرة، الا ان حكومة الاقليم واعتمادا على الايرادات التي تحصلت عليها من بيع النفط والايرادات الداخلية، تمكنت من توزيع رواتب جميع الموظفين قبيل حلول عيد الفطر".

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