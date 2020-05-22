مرجع شيعي يدعو لتحري هلال شوال السبت

2020/05/22 | 00:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا المرجع الشيعي محمد مهدي الخالصي، يوم الخميس، المسلمين حول العالم والعراقين بشكل خاص إلى تحريّ هلال شهر شوال يوم السبت.

وقال الخالصي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن " تحريّ هلال شهر شوال يكون في غروب شمس يوم السبت الموافق التاسع والعشـرين من شهر رمضان المبارك المصادف23 أيار 2020م".

واضاف، "كما ستشارك مدرسة الإمام الخالصي في الاجتماعات العلمية الأخرى المنعقدة لنفس الغاية مع مراعاة الظروف الحالية والشرائط الصحية المطلوبة فيها".

وأردف بالقول، "مكتب الإمام الخالصي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف سيستقبل كل الاتصالات والشهادات الموثوقة".

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