هل يمكن الحد من مخاطر الفساد دون إعاقة استجابة الحكومات لجائحة كورونا؟

2020/05/22 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إد أولوو أوكيري مدير ممارسات الحوكمة العالمية، مجموعة البنك الدولي بينما تتصدى الحكومات لأزمة فيروس كورونا، من الممكن أن تؤدي الحاجة للتحرك بسرعة إلى الإخلال بالإجراءات العادية المصممة لمكافحة مخاطر الفساد.ويمكن لظروف تفشي الجائحة أن تجعل الرقابة التقليدية أكثر صعوبة.علاوة على ذلك، فإن طبيعة الاستجابة للحالات الطارئة ذاتها يمكن أن تفتح آفاقا […]

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