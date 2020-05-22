محافظ النجف: بحثنا خمسة ملفات في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات

2020/05/22 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، مباحثة خمسة ملفات مهمة في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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