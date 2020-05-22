من هو “عبد الناصر قرداش” الذي اعتقلته المُخابرات العراقية؟

2020/05/22 | 00:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات مؤخراً، أعلنت السلطات العراقية، اعتقال قيادي وصفته بـ «الكبير» في تنظيم #داعش، يُكَنّى بـ “عبد الناصر قرداش”، فمَن هو “قرداش”؟ ومن أين ينحدر؟ قالت خلية #الإعلام_الأمني، إن «المعتقل يدعى “طه عبد الرحيم عبد الله…

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