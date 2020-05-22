خلية ازمة واسط تفرض حظر شامل للتجوال ابتداءً من يوم غد الجمعة

2020/05/22 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

إعلنت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم الخميس، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة ابتداءً من يوم غ...





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