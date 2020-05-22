مجهول يلقي قنبلة على أشخاص كانوا يحستون الخمر ببغداد

2020/05/22 | 00:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد، الخميس، بإلقاء مجهول قنبلة على مجموعة أشخاص كانوا يحتسون الخمر في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مجهول الهوية أقدم على رمي عبوة محلية الصنع (بمبه) على مجموعة من الاشخاص كانوا يحتسون المشروبات الكحولية، في مدينة الصدر شرقي بغداد، دون أضرار".

وتعتبر متاجر بيع الخمور هدفاً لمسلحين مجهولين، يشتبه بأنهم مسلحون في فصائل دينية متشددة، في بغداد على مدى السنوات الماضية.

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