الانتفاضة في زمن الكاظمي - جلال الصباغ

2020/05/22 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ هلل وطبل الكثيرون بمجيء مصطفى الكاظمي، فقوى السلطة التي تبحث عن منقذ والقوى الإصلاحية التي لا تريد تغيير النظام انما إجراء ترقيعات شكلية، ومجموعات المثقفين التي مارست ذات الدور منذ الاحتلال ولغاية اليوم، كل هذه الأطراف روجت ان الكاظمي هو الحل. لكن بجرد بسيط لتصريحات الكاظمي وزياراته وتغريداته وأفعاله تتكشف الحقيقية دون عناء كبير. كل ما يتعلق بالانتفاضة ومحاسبة قتلة المنتفضين وتحقيق ......





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