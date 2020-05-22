نحو 35 مليون امريكي بلا عمل ولا ضمان صحي / كورونا يعمق الانقسام الاجتماعي في الولايات المتحدة - رشيد غويلب

2020/05/22 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ليس هناك مايشي بتوقف الانحدار في سوق العمل في الولايات المتحدة الامريكية، منذ اذار الفائت، وبسبب استمرار ازمة الوباء بلغ عدد العاطلين عن العمل، حتى منتصف ايار الحالي، وفق معطيات وزارة العمل الأمريكية، اكثر من 33 مليون خلال هذه المدة القصيرة، والرقم آخذ بالتصاعد، في حالة لم تشهدها البلاد سابقا.والارقام التي اعلنتها الوزارة تعكس التطور الحاصل حتى 9 ايار.



وفي ضوئها يتوقع المختصون زيادة تتراوح بين ......





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