2020/05/22 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اغلاق الولايات المتحدة الاميركية في حال ظهور موجة ثانية لجائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يستبعد إغلاق بلاده في حال ظهور موجة ثانية لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يستبعد إغلاق بلاده في حال ظهور موجة ثانية لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).