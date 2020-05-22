مصلحة الشعب في حكومة مابعد الغياب الطوعي، حوار مع ناشطين في تويتر الحلقة السادسة من بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/05/22 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي إن الشعوب إذا غضبت خرجت، وإذا خرجت سقطت الأنظمة، لن تنفعه أمريكا، ولن تبكي عليه.



- ثروت الخرباويوفق أسئلتنا في أدناه: 1.هل تعتقدون أن هذه الحكومة،ستبتعد عن تسييس الأزمات؟ 2.هل تتأملون بأن تكون إصلاحاتهم حقيقية،متحديين المصالح السياسية والإقتصادية المتنافسة على حساب مصلحة الشعب وبناء الوطن، أم كل شعاراتهم ستكون هواءً في شبك ؟3.هل سيُعَمدون تخوفهم من القادم بتركة الحكومات الس ......





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