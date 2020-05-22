قائد عمليات صلاح الدين: مقتل ثلاثة إرهابيين في منطقة العيث

2020/05/22 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات صلاح الدين اللواء محسن حاتم، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين أثناء صد تعرض لعصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع العمليات.

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